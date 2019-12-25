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Комтранс Петербурга утвердил список зон запрета для передвижения курьеров на СИМ
Сегодня, 10:57
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Комтранс Петербурга утвердил список зон запрета для передвижения курьеров на СИМ

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Речь идет об участках в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах.

Комитет по транспорту Петербурга утвердил и опубликовал перечень зон запрета для передвижения курьеров на средствах индивидуальной мобильности. Ограничения действуют с 1 июля, сообщили в ведомстве. 

Речь идет об участках с высоким пешеходным трафиком и о парках, зонах зеленых насаждений в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах. Со списком можно ознакомиться по ссылке

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов 25 июня.

Документ ограничивает скорость транспорта доставщиков на тротуарах, пешеходных дорожках и пешеходных зонах до 10 км/ч и определяет городские участки, где их движение вообще запрещено. 

Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Также с 15 июля постановление вводит обязательные требования к внешнему виду курьеров

Фото: Piter.TV 

Теги: курьеры, сим
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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