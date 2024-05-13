С 5 по 6 июля в Петербурге ограничат движение из-за марафона «Белые ночи»

С 5 по 6 июля в центре города перекроют улицы, набережные и мосты — все ради проведения крупного легкоатлетического мероприятия.

В Санкт-Петербурге в связи с проведением марафона "Белые ночи" с 5 по 6 июля 2025 года будут введены временные ограничения на движение транспорта. Об этом сообщили в городском комитете по физической культуре и спорту. В рамках мероприятия запланированы массовые забеги на дистанции 42,2 и 10 километров. Подготовка и проведение марафона потребуют перекрытия ряда улиц и изменений в организации дорожного движения.

С 5 июля движение ограничат на Суворовской, Исаакиевской и Сенатской площадях, Дворцовой и Кутузова набережных, а также на отдельных участках улиц Гороховой, Большой Морской, Шпалерной, Южной дороги и других магистралях. Запрещена остановка транспорта на Южной дороге, Северной дороге от Южной до набережной Гребного канала, улице Савиной, Петровском проспекте, Ждановской набережной, проспекте Добролюбова, а также на Кронверкском проспекте от улицы Блохина до Мытнинской набережной. Стоянка будет запрещена на Университетской набережной у домов 1–3, участке от 2-й и 3-й линий Васильевского острова до 1-й линии, площади Академика Лихачева, Мытнинской набережной и Биржевой площади.

Также временно прекратят движение по проезду вдоль домов 4–6 на Дворцовой площади, на Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади, на Южной дороге, Большом Петровском мосту и улице Савиной.

Ранее сообщалось, что обновление дорог к природным заказникам проходит в Петербурге.

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