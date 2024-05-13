За шесть лет Путин чаще всего прилетал в Петербург

Президент Российской Федерации Владимир Путин чаще всего посещал Санкт-Петербург и Ленинградскую область в рамках рабочих поездок с 2019 по 2025 год. Об этом сообщает издание "Ведомости".
Согласно подсчётам, за указанный период глава государства побывал в 52 субъектах России, однако именно Северная столица и регион стали самыми частыми пунктами визитов. Помимо этого, в числе часто посещаемых — Крым и Приморский край.
В 2025 году Владимир Путин уже совершил восемь рабочих визитов, три из которых пришлись на Санкт-Петербург. Один из них состоялся во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
Ранее Путин предложил Совбезу обсудить борьбу с незаконным оборотом наркотиков.
Фото: Kremlin.ru
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