За шесть лет Путин чаще всего прилетал в Петербург

С 2019 по 2025 год президент России чаще всего бывал в Северной столице.

Президент Российской Федерации Владимир Путин чаще всего посещал Санкт-Петербург и Ленинградскую область в рамках рабочих поездок с 2019 по 2025 год. Об этом сообщает издание "Ведомости".

Согласно подсчётам, за указанный период глава государства побывал в 52 субъектах России, однако именно Северная столица и регион стали самыми частыми пунктами визитов. Помимо этого, в числе часто посещаемых — Крым и Приморский край.

В 2025 году Владимир Путин уже совершил восемь рабочих визитов, три из которых пришлись на Санкт-Петербург. Один из них состоялся во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Ранее Путин предложил Совбезу обсудить борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

Фото: Kremlin.ru