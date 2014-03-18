Путин предложил Совбезу обсудить борьбу с незаконным оборотом наркотиков

Он напомнил, что в России действует стратегия до 2030 года борьбы с наркоугрозой.

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства отметил, что борьба с незаконным оборотом наркотиков является одним из важнейших направлений правоохранительной деятельности. Он напомнил, что в России действует стратегия до 2030 года борьбы с наркоугрозой. Путин предложил проанализировать ход этой работы.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с президентом Киргизии.

Видео: kremlin.ru