Путин предложил Совбезу обсудить борьбу с незаконным оборотом наркотиков

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Глава государства отметил, что борьба с незаконным оборотом наркотиков является одним из важнейших направлений правоохранительной деятельности. Он напомнил, что в России действует стратегия до 2030 года борьбы с наркоугрозой. Путин предложил проанализировать ход этой работы.
Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с президентом Киргизии.
Видео: kremlin.ru
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