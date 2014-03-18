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Путин предложил Совбезу обсудить борьбу с незаконным оборотом наркотиков

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Он напомнил, что в России действует стратегия до 2030 года борьбы с наркоугрозой.

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства отметил, что борьба с незаконным оборотом наркотиков является одним из важнейших направлений правоохранительной деятельности. Он напомнил, что в России действует стратегия до 2030 года борьбы с наркоугрозой. Путин предложил проанализировать ход этой работы.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с президентом Киргизии.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, незаконный оборот наркотиков, президент россии, совет безопасности россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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