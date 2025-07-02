Президент РФ отметил, что в экономике двух стран наблюдается стабильное развитие.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Жапаров прибыл в Москву с официальным визитом. Путин отметил, что в экономике двух стран наблюдается стабильное развитие. По его словам, товарооборот между РФ и Киргизией вырос на 11% в прошлом году, а в нынешнем за первые четыре месяца прибавил еще 17%. Также глава государства заявил, что Москва является одним из главных партнеров Бишкека.

Ранее Песков заявил, что разговора о личной встрече Путина и Макрона пока не идет.

Видео: kremlin.ru