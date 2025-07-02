Песков: разговора о личной встрече Путина и Макрона пока не идет

В Кремле прокомментировали телефонный разговор президентов РФ и Франции.

Разговора о личной встрече президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона пока не идет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали телефонный разговор президентов РФ и Франции. Песков отметил, что это была хорошая возможность довести позиции друг для друга. Он уточнил, что Путин и Макрон обменялись мнениями по конкретным вопросам.

О личной встреча сейчас разговор не шел, пока телефонный формат вполне достаточен для того, чтобы обмениваться позициями. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК