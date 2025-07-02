Песков: Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана

По его словам, в ходе контактов стороны разбираются с теми вопросами, которые представляются проблемными.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в ходе контактов стороны разбираются с теми вопросами, которые представляются проблемными. Так Песков прокомментировал ситуацию с задержанием в Баку семи сотрудников агентства "Sputnik Азербайджан". Отмечалось, что к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане уничтожили сотни килограммов луковых колец из России.

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