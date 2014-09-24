В Азербайджане уничтожили сотни килограммов луковых колец из России

Отмечается, что исследование проб продукта выявило патогенные бактерии.

В Азербайджане уничтожили сотни килограммов луковых колец, завезенных из России. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана.

Отмечается, что исследование проб продукта выявило патогенные бактерии. Луковые кольца были произведены на российском предприятии "Мираторг-Запад". В связи с этим было принято решение уничтожить данную партию продукции.

Ранее Песков заявил, что РФ сожалеет о принятых Баку решениях после задержаний в Екатеринбурге.

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