В Азербайджане уничтожили сотни килограммов луковых колец из России

В Азербайджане уничтожили сотни килограммов луковых колец, завезенных из России. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана.
Отмечается, что исследование проб продукта выявило патогенные бактерии. Луковые кольца были произведены на российском предприятии "Мираторг-Запад". В связи с этим было принято решение уничтожить данную партию продукции.
Ранее Песков заявил, что РФ сожалеет о принятых Баку решениях после задержаний в Екатеринбурге.
Фото: Pixabay.com
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