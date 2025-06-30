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Песков: РФ сожалеет о принятых Баку решениях после задержаний в Екатеринбурге

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В Кремле отреагировали на ситуацию с отменой в Азербайджане всех культурных мероприятий, связанных с Россией.

Россия сожалеет о принятых Баку решениях после задержаний в Екатеринбурге. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле отреагировали на ситуацию с отменой в Азербайджане всех культурных мероприятий, связанных с Россией. Это стало реакцией на события в Екатеринбурге, где правоохранительные органы пресекли деятельность этнической группировки. В МИД РФ уточняли, что задержанными оказались граждане России, выходцы из Азербайджана.

Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями. Важно продолжать, наверное, работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршей.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков не исключил провокацию цветных революций в Сербии извне.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

Теги: азербайджан, дмитрий песков, отмена мероприятий, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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