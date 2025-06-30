В Кремле прокомментировали обострение политической ситуации в Сербии.

В Москве не исключили провокацию в Сербии извне. Соответствующее заявление от 30 июня журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник заметил, что на территории данного европейского государства могут при меняться технологии по провоцированию цветных революций.

Несмотря на то, что на Сербию, конечно же, оказывается беспрецедентное давление, мы не можем исключать, что там используются всем уже хорошо известные технологии по провоцированию цветных революций. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что в субботу вечером истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники местной оппозиции выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов, а также убрать палаточный городок сторонников главы государства перед Скупщиной. В воскресенье, 29 июня, они добавили властям третье требование – об освобождении всех задержанных участников протестной акции с 28 на 29 число. Мминистр внутренний дел Сербии Ивица Дачич упомянул, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников полиции. Оперативники задержали 77 активистов. В скорую помощь обратились 22 человека, двое из них госпитаизированы с тяжелыми травмами.

Песков назвал слова о предотвращении попытки переворота в Армении внутренним делом Еревана.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ