В Кремле оценили последние события, происходящие на территории Армении.

Заявление премьер-министр Армении Никола Пашиняна о предотвращении попытки государственного переворота в республике - это внутреннее дело Еревана. Соответствующее заявление от 25 июня журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при президенте Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля добавил, что наше государство находится в контакте с коллегами из постсоветской страны, в том числе по вопросам, связанным с расследованием в отношении Самвела Карапетяна. Таким образом эксперт отреагировал на вопрос СМИ о том, чо руководство думает о возрастающей в Армении напряженности.

Это внутреннее дело, безусловно, Армении, мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы в Армении сохранялась законность, спокойствие, чтобы Армения была процветающей, стабильной страной, дружественной России. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что иностранный чиновник ранее написал о том, что местные правоохранительные органы предотвратили план "криминального олигархического духовенства" по дестабилизации обстановки и захвату власти.

Песков отреагировал на приостановку сотрудничества Ирана и МАГАТЭ.

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