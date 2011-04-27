Песков отреагировал на приостановку сотрудничества Ирана и МАГАТЭ

В Кремле оценили решение иранского парламента в отношении МАГАТЭ после ударов по ядерным объектам страны.

В Москве отреагировали на приостановку сотрудничества Ирана и МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии). Соответствующее заявление от 25 июня журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при президенте Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля добавил, что ситуация не может не вызывать обеспокоенность. Кремль фиксирует определенные контакты с властями Тегерана со стороны вашингтонской администрации и по другим международным каналам. Однако в настоящее время вряд ли у кого бы то ни было есть реалистичные данные по состоянию ядерных объектов, подвергшихся ракетным ударам, хотя президент-республиканец Дональд Трамп и сообщил своей аудитории, что из-за действий Пентагона иранская ядерная программа была отброшена на десятилетия назад.

Нет, пока я не думаю, что у кого-то сейчас могут быть реалистичные данные. Наверное, пока рано, пока нужно подождать. Безусловно такая ситуация не может не вызывать обеспокоенность. Поэтому мы внимательно наблюдаем за этой ситуацией. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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