Агроном Михайлова рассказала, как избавиться от вредителей на яблонях

Народные способы, основанные на отварах и настоях ароматных растений, оказывают крайне слабое воздействие на тлю.

Тля представляет серьезную угрозу для яблонь, несмотря на свои небольшие размеры. Она создает обширные колонии, способные нанести серьезный ущерб будущему урожаю. Специалист по сельскому хозяйству Светлана Михайлова предупреждает владельцев загородных участков в комментарии для "КП-Петербург", что традиционные народные рецепты неэффективны в борьбе с этим паразитом.

Народные способы, основанные на отварах и настоях ароматных растений, оказывают крайне слабое воздействие на тлю. Лучше избегать напрасной траты усилий и времени. Использование бабушкиных рецептов может оставить вас вовсе без яблок, потому что популяция тли стремительно увеличится, поделилась мнением эксперт.

Она настоятельно советует применять специализированные инсектицидные препараты, доказавшие эффективность и безопасность для использования на частных земельных участках. Среди рекомендованных препаратов выделяются следующие наименования: Батрайдер, Биотлин, Заман, Искра, Корадо, Кортлис, Кракен и Танрек.

Обыкновенный раствор аммиака способен ненадолго оттолкнуть паразитов, однако эффект длится недолго. Аммиак испаряется мгновенно, и вскоре насекомые возвращаются обратно, продолжая разрушать растения, подчеркнула агроном.

Михайлова обратила внимание на роль муравьев в размножении тли. Муравьи питаются сладким секретом, вырабатываемым тлями, и способствуют переносу паразитов на соседние здоровые растения.

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