Сбер рассказал, как ИИ помогает россиянам закрывать "финансовые дыры"

В Петербурге прошел Финансовый конгресс Банка России. Руководители крупнейших игроков российского финансового рынка обсудили новую методику ЦБ по оценке экономического положения банков, роль искусственного интеллекта в формировании поведения потребителей и актуальные направления инвестирования среди россиян.

Центробанк России представил новую модель определения финансовой устойчивости банков, которая позволит им эффективно решать различные проблемы. Оценка рисков будет производится исходя из 33 параметров: риски ликвидности, риски капитала, доходность конкретной бизнес-модели, информационная безопасность. Первый заместитель Председателя Правления Сбера Александр Ведяхин подчеркнул востребованность данной методики в банковском секторе. Он также предложил добавить в список параметров для оценки новые пункты, например, стресс-тестирование.

Здесь мы для вперёдсмотрящих индикаторов используем стресс-тестирование, потому что когда просто берешь ситуацию "is this", то в принципе она такая, какая есть. Если же ты в стрессе – все всегда плохо. Если наоборот хорошие времена, тучные годы – у тебя все хорошо, и ты делаешь прогноз, исходя из того, будто все хорошо, но с небольшими изменениями. На самом деле, когда делаешь стресс-тестирование, а ЦБ регулярно это делает, мне кажется, именно так будет понятно и качество активов, и концентрация и все те риск-факторы, которые приводят к проблемам, с которым приходится потом сталкиваться. Поэтому стресс-тестирование мы бы добавили. Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбера

Для следования этой модели потребуются порядка 50 высококлассных специалистов, которых сегодня очень мало на рынке. Поэтому на помощь может прийти генеративный искусственный интеллект, он позволит избежать увеличения штата и серьезных затрат.

Мы точно сделаем агентов, которые будут расчитывать эту методику, и, соответственно, также научим сетку действовать и размышлять как будто регулятор, как будто надзор, чтобы две этих сетки общались – и мы могли получать уже реальное понимание того, как регулятор будет нас оценивать и заранее становиться лучше. Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбера

Участники конгресса также обсудили главные финансовые ошибки россиян и предложили способы укрепления их благосостояния. Так, например, ИИ в приложении Сбера способен выявлять "финансовые дыры" в портфеле клиентов банка, в том числе ненужные платные подписки, импульсивные покупки, отсутствие накоплений. Например, виртуальный ассистент Салют проверит, к каким сервисам привязаны карты и счета клиента, чтобы отписаться от ненужных. Также сервисы персонального финансового менеджмента Сбера, которые действуют на базе искусственного интеллекта, выявили у части клиентов банка отсутствие накоплений, даже при стабильном доходе.

У нас более 40% клиентов не создают каких-то подушек безопасности и финансовых целей и не используют накопительные счета. Мы тоже мягко навигируем клиента на то, чтобы такую подушку формировать, откладывать какой-то процент от ежемесячного дохода. То есть ИИ позволяет на человека посмотреть со стороны. Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбера

Согласно исследованию Сбера, сегодня 90% инвесторов считают важным проходить обучение перед тем, как выходить на фондовый рынок. Более половины опрошенных инвесторов хотели бы лучше разобраться в теме инвестирования в акции. На втором месте по популярности – облигации, на третьем – портфельное инвестирование. При этом среди опытных инвесторов больше востребованы темы налогообложения, трейдинга и криптовалют, тогда как новички в первую очередь выбирают курсы, связанные с основами фондового рынка.

Мы видим, что после того, как клиенты Сбера прошли все необходимые обучения, их активность становится существенно выше: они на 20% чаще фондируют и остаются с нами надолго. К тому же они являются клиентами не только одного продукта – они шире смотрят на те или иные истории. Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбера

Особое внимание Сбер уделяет обучению, так как это важный аспект в формировании финансовой культуры и ответственного поведения современного потребителя.