СПбГУ направит более 2 млрд рублей на модернизацию двух студенческих общежитий

Санкт-Петербургский государственный университет разместил конкурс на проведение капитального ремонта двух студенческих общежитий, следует из сведений, опубликованных на портале госзакупок.
Максимальная сумма, выделенная на выполнение работ, составляет более 2 млрд рублей. Первым объектом выступает 14-этажное здание с подвалом и техническим этажом в Петергофе. Общая площадь общежития — 11,4 тыс. м², из них 4,7 тыс. м² занимает жилая зона. Постройка была введена в эксплуатацию в 1988 году. Об этом сообщает пишет "Ъ-СПб".
Подрядной организации предстоит восстановить внешние и внутренние элементы зданий: стены, полы, потолки, перекрытия, фундамент, фасад, а также провести полную замену инженерных коммуникаций и оборудования.
Второе здание, расположенное в пределах Санкт-Петербурга, представляет собой 7-этажное общежитие с подвалом. Его площадь составляет 10,2 тыс. м², жилой фонд насчитывает 328 комнат.
Завершение капремонта первого объекта намечено на декабрь 2027 года, второго — на март 2028 года.
Ранее мы рассказывали о том, что СберУниверситет и СПбГУ объединяют усилия для развития образования.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все