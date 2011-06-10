СПбГУ направит более 2 млрд рублей на модернизацию двух студенческих общежитий

Университет объявил конкурс на проведение комплексного ремонта общежитий в Петергофе и Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербургский государственный университет разместил конкурс на проведение капитального ремонта двух студенческих общежитий, следует из сведений, опубликованных на портале госзакупок.

Максимальная сумма, выделенная на выполнение работ, составляет более 2 млрд рублей. Первым объектом выступает 14-этажное здание с подвалом и техническим этажом в Петергофе. Общая площадь общежития — 11,4 тыс. м², из них 4,7 тыс. м² занимает жилая зона. Постройка была введена в эксплуатацию в 1988 году. Об этом сообщает пишет "Ъ-СПб".

Подрядной организации предстоит восстановить внешние и внутренние элементы зданий: стены, полы, потолки, перекрытия, фундамент, фасад, а также провести полную замену инженерных коммуникаций и оборудования.

Второе здание, расположенное в пределах Санкт-Петербурга, представляет собой 7-этажное общежитие с подвалом. Его площадь составляет 10,2 тыс. м², жилой фонд насчитывает 328 комнат.

Завершение капремонта первого объекта намечено на декабрь 2027 года, второго — на март 2028 года.

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Фото: Piter.TV