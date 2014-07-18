СберУниверситет и СПбГУ объединяют усилия для развития образования

Соглашение о сотрудничестве заключено на ПМЭФ-2025.

АНО ДПО "Корпоративный университет Сбербанка" и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере образования и научно-исследовательской деятельности. Подписи под документом на площадке XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поставили генеральный директор СберУниверситета Наталья Осипчук и первый проректор по стратегическому развитию и партнёрству СПбГУ Анастасия Ярмош.

Основными направлениями сотрудничества станут разработка и реализация современных образовательных программ и курсов повышения квалификации, а также образовательных проектов и мероприятий: конгрессов, семинаров и форумов. Особое внимание будет уделено совместной подготовке высококвалифицированных специалистов и проведению экспертно-аналитических исследований.

С Санкт-Петербургским государственным университетом нас уже много связывает, в том числе создание и реализация программ для Передовой инженерной школы СПбГУ. Подписанное соглашение — логичный шаг в развитии наших партнёрских отношений. Для СберУниверситета работа с вузами — не разовая инициатива, а стратегическое направление. Мы видим свою роль в том, чтобы быть надёжным партнёром академических лидеров, помогая им достигать поставленных целей. Наши знания, опыт и экспертиза Сбера, которую мы передаём вузам, помогут им создавать современные образовательные решения и трансформироваться в эпоху технологических изменений. Наталья Осипчук, генеральный директор СберУниверситета

Тесная работа университета и партнёров позволяет нам оставаться лидером в сфере образования и науки, обеспечивать высокое качество подготовки специалистов и развивать инновационные проекты. Сотрудничество со СберУниверситетом — это возможность органично объединить академические знания с бизнес-практиками. Каждый участник образовательного процесса сможет развивать свой профессиональный потенциал, участвовать в совместных проектах, исследованиях и масштабных мероприятиях. Уверена, что это партнёрство позволит готовить специалистов нового формата, способных решать актуальные задачи и реализовывать самые амбициозные проекты. Анастасия Ярмош, первый проректор по стратегическому развитию и партнёрству СПбГУ

Комплексный подход к сотрудничеству позволит создать эффективную платформу для обмена знаниями, развития профессиональных компетенций и инновационных образовательных решений. Партнёрство обеспечит уникальную образовательную модель, объединяющую академические традиции и современные цифровые технологии. Реализация соглашения будет способствовать развитию новых форматов образования, отвечающих вызовам цифровой экономики.

Сбер и СПбГУ не первый год работают вместе, и это взаимодействие даёт результат. Уже разработано первое учебное пособие об искусственном интеллекте (ИИ) для школьников. Санкт-Петербургский федеральный исследовательский центр РАН, СПбГУ и Сбер реализуют магистерскую программу "Искусственный интеллект и наука о данных". А недавно СПбГУ присоединился к проекту Сбера и "Яндекса" AI360 по подготовке разработчиков новых ИИ‑технологий.

СберУниверситет — образовательный центр, который позволяет топ-менеджерам и руководителям развивать компетенции будущего и успешно управлять компаниями. В портфеле СберУниверситета более 590 образовательных решений, которые направлены на развитие мягких, когнитивных, цифровых и профессиональных навыков для сотрудников Сбера и других компаний.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка