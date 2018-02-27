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Петербуржцы подали 400 тысяч анкет с предложениями по развитию районов
Сегодня, 17:20
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nadezhda_sib

Петербуржцы подали 400 тысяч анкет с предложениями по развитию районов

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Завершился первый этап проекта "Мой район"

Смольный подвел итоги сбора заявок в проекте "Мой район". За это время поступило более 400 тыс. заявок по модернизации Петербурга. Об этом 17-го июня сообщило издание 78.ru

Первый этап проекта "Мой район" проходил в городе на Неве с 15 апреля по 15 июня. Самыми активными оказались жители Приморского, Выборгского и Калининского районов. Больше всего петербуржцев беспокоит состояние дорог, а также улучшение медицинских учреждений, безопасность и благоустройство с озеленением.

Далее следует второй этап проекта, на котором будет разрабатываться программа развития районов. Этим будут заниматься до конца лета текущего года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ЗакС рассмотрит предложение о льготах для всех жителей блокадного Ленинграда. 

Фото: vk.com/lahta_spb

Теги: мой район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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