Петербуржцы подали 400 тысяч анкет с предложениями по развитию районов

Завершился первый этап проекта "Мой район"

Смольный подвел итоги сбора заявок в проекте "Мой район". За это время поступило более 400 тыс. заявок по модернизации Петербурга. Об этом 17-го июня сообщило издание 78.ru.

Первый этап проекта "Мой район" проходил в городе на Неве с 15 апреля по 15 июня. Самыми активными оказались жители Приморского, Выборгского и Калининского районов. Больше всего петербуржцев беспокоит состояние дорог, а также улучшение медицинских учреждений, безопасность и благоустройство с озеленением.

Далее следует второй этап проекта, на котором будет разрабатываться программа развития районов. Этим будут заниматься до конца лета текущего года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ЗакС рассмотрит предложение о льготах для всех жителей блокадного Ленинграда.

Фото: vk.com/lahta_spb