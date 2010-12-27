ЗакС Петербурга рассмотрит предложение о льготах для всех жителей блокадного Ленинграда

В ЗакСе хотят распространить льготы на людей, родившихся или проживавших в блокадном городе вне зависимости от срока пребывания.

Петербургский парламент рассмотрит законопроект о льготах для всех, кто жил в блокадном Ленинграде. Об этом сообщила пресс-служба ЗакСа Петербурга.

Законопроект "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" рассмотрят в ЗакСе 19 июня. Согласно документу, который рассмотрят через два дня, льготы "Жителей блокадного Ленинграда" хотят распространить также на людей, родившихся или проживавших в блокадном городе вне зависимости от срока пребывания.

К этим льготам относятся: ежемесячные выплаты и доплаты, льготы на проезд в общественном, пригородном железнодорожном и автобусном транспорте, право на бесплатный оздоровительный отдых в госучреждениях.

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Фото: ВК/ Блокада Ленинграда - Блокадный Дневник