Чиновник считает, что новые парки способны удивить даже профессиональных спортсменов.

Стало известно, в каких столичных парках можно заниматься спортом. Об этом сообщает заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Речь идёт о программе "Мой район", благодаря которой в Москве создаются парки. Это позволяет москвичам вести здоровый образ жизни и заниматься разным видами спорта. Программа предусматривает строительство спортивных объектов, который укомплектованы необходимым оборудованием.

Проект позволяет регулярно заниматься развитием целых кварталов. В Москве появляются новые спортивные базы, строятся школы, физкультурные комплексы и многое другое.

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