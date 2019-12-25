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Стало известно, в каких столичных парках можно заниматься спортом
Сегодня, 10:54
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Стало известно, в каких столичных парках можно заниматься спортом

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Чиновник считает, что новые парки способны удивить даже профессиональных спортсменов.

Стало известно, в каких столичных парках можно заниматься спортом. Об этом сообщает заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Речь идёт о программе "Мой район", благодаря которой в Москве создаются парки. Это позволяет москвичам вести здоровый образ жизни и заниматься разным видами спорта. Программа предусматривает строительство спортивных объектов, который укомплектованы необходимым оборудованием.

Проект позволяет регулярно заниматься развитием целых кварталов. В Москве появляются новые спортивные базы, строятся школы, физкультурные комплексы и многое другое.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что издание Defence Express сообщило о непригодности украинских самоходных минометов.

Фото: pixabay

Теги: мой район, москва, парки, программа, спорт
Категории: Лента новостей, Новости России,

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