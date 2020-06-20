СМИ: украинские самоходные минометы оказались небоеспособны

Концерн "Укроборонпром" получил отказ от Министерства обороны Украины.

Издание Defence Express сообщило о непригодности украинских самоходных минометов. Речь идет о партии минометов "Барс-8ММК".

Поставка партии минометов осуществлялась в рамках выполнения государственного оборонного заказа. ВСУ Украины получили оружие ещё осенью в 2019 году. Издание утверждает, что 120-миллиметровые минометы оказались непригодными к эксплуатации, якобы они не имеют таблиц стрельбы и поставлены с некондиционными стволами. В итоге орудия отправили на базу хранения в поселке Оржев.

Десантно-штурмовые бригады остались без оружия. ВСУ Украины ищут поставщика новых минометов.

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Видео: Youtube/Defense Express Channel