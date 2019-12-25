Адвокат Ефремова заявил о желании провести "жесткий" разговор с актёром

Поверенный актёра считает, что семья погибшего Сергея Захарова хочет "заработать" на трагедии.

Адвокат заслуженного артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о желании провести "жесткий" разговор с актёром. Об этом он сообщил изданию Starhit.

Пашаев подчеркнул, что желание родственников водителя Сергея Захарова никак не влияет на приговор и сумму морального ущерба. Адвокат уверен, что суд заставит выплатить Ефремова намного меньше той суммы, на которую они надеялись и которую им предлагали. Поверенный актёра отметил, что "по-человечески" хотел им помочь.

Да, Михаил Олегович очень сильно страдает и, если бы родственники погибшего взяли деньги, ему морально было бы чуть проще. - Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова

Напомним, заслуженный артист России попал в страшное ДТП на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался с фургоном Lada, за рулем которой был 57-летний Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в НИИ имени Склифосовского.

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