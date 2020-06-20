Die Welt: у России есть способ обойти санкции против "Северного потока –2"

Действующий в России фонд STIF записал на себя судно "Академик Черский", ранее принадлежавшее "Газпрому".

Стало известно, как Россия обойдет американские санкции и достроит "Северный поток -2". Об этом сообщает Die Welt.

За счёт этого, американские санкции не помешают проекту и госкорпорация сможет достроить "Северный поток -2". В Nord Stream 2 AG отмечают, что газопровод почти завершен. У Вашингтона не осталось шансов воздействовать на строительство "Северного потока -2".

Недавно оператор строительства газопровода сменил руководство. Пост руководителя проекта занял Марко Казирати.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Вашингтон пригласил КНР на переговоры по контролю над вооружениями.

Видео: Youtube/Владимир Евдокимов