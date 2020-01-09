Байден ввел санкции против компании-оператора "Nord Stream 2 AG" и ее руководства

По его словам, "своими действиями Путин дал миру непреодолимый стимул отказаться от российского газа".

Президент США Джо Байден ввёл санкции против компании-оператора газопровода "Северный поток -2" и ее руководства. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома со ссылкой на заявление американского лидера.

Глава государства подчеркнул, что намерен принять дальнейшие шаги в случае, если "Россия продолжит эскалацию". По его словам, "своими действиями Путин дал миру непреодолимый стимул отказаться от российского газа".

Напомним, что "Северный поток -2" проходит от побережья России до Германии через Балтийское море. Мощность газопровода составляет 55 млрд кубометров в год. Проект реализуется компанией-оператором Nord Stream 2 AG и акционером "Газпром".

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Фото: Белый дом