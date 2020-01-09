  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Байден ввел санкции против компании-оператора "Nord Stream 2 AG" и ее руководства
Сегодня, 9:32
93
RipeHarvest Добавить в Яндекс.Новости

Байден ввел санкции против компании-оператора "Nord Stream 2 AG" и ее руководства

0 0

По его словам, "своими действиями Путин дал миру непреодолимый стимул отказаться от российского газа".

Президент США Джо Байден ввёл санкции против компании-оператора газопровода "Северный поток -2" и ее руководства. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома со ссылкой на заявление американского лидера.

Глава государства подчеркнул, что намерен принять дальнейшие шаги в случае, если "Россия продолжит эскалацию". По его словам, "своими действиями Путин дал миру непреодолимый стимул отказаться от российского газа".

Напомним, что "Северный поток -2" проходит от побережья России до Германии через Балтийское море. Мощность газопровода составляет 55 млрд кубометров в год. Проект реализуется компанией-оператором Nord Stream 2 AG и акционером "Газпром".

Ранее мы сообщили, что Зеленский объявил о введении военного положения на Украине.

Фото: Белый дом

Теги: байден, санкции, северный поток -2
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Видео, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии