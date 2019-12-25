Зеленский объявил о введении военного положения на Украине

Президент заметил, что ВС РФ напала на пограничников.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. Соответствующее обращение к нации опубликовано в Telegram-аккаунте главы государства. По словам политика, Вооруженные силы РФ ударили по объектам военной инфраструктуры и пограничным службам. Ранее стало известно, что взрывы были слышны во многих городах.

Мы вводим военное положение на всей территории страны. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский призвал граждан соблюдать спокойствие, а также по возможности оставаться дома. Президент Украины провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. Зеленский уточнил, что США уже начали группировать международную поддержку для Киева.

Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе.

Фото и видео: Telegram / Zelenskiy Official

