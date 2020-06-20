Встреча пройдет в Австрии 22-23 июня.

Вашингтон пригласил КНР на переговоры по контролю над вооружениями. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

На переговоры приедет заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. В США решили, что участие Китая в этих дискуссиях не будет лишним. В сообщении Госдепартамента уточняется, что Вашингтон рассчитывает на добросовестные переговоры о контроле над вооружениями.

Напомним, что срок действия договора СНВ-3 о сокращении ограничений стратегических наступательных вооружений истекает в феврале 2021 года. Биллингсли считает, что Россия должна убедить Китай продлить этот документ.

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Видео: Youtube/ The White House