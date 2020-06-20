В министерстве считают, что история не должна переписываться в интересах той или иной страны.

Представитель МИД Великобритании отреагировал на статью Путина о Второй мировой войне. Об этом пишут "РИА Новости".

В Великобритании уверены, что победа над нацистами стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР. В МИДе отмечают, что исторические факты неприкосновенны и не должны использоваться в качестве политического инструмента.

Мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединенных Штатов, СССР и всех стран-союзников привели к поражению нацистского режима. - представитель МИД Великобритании

Великобритания часто обнародует документы из Национального архива в соответствии с существующим законом.

Недавно президент России Владимир Путин написал статью в журнале The National Interest. В ней российский лидер написал, что ответственность за начало войны несут ведущие мировые государства. По мнению Путина, утверждать о том, что к войне привёл "двухдневный визит в Москву МИДа нацистов Риббентропа", несправедливо. Российский президент добавил, что страна всегда будет благодарна за помощь союзников в этой войне.

Видео: kremlin.ru