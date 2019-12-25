Роберт Хабек пояснил, что это решение не связано с введением санкций. По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц допускает такое развитие событий, но пока Берлин координирует действия с европейскими и американскими партнерами.

Германия не видит перспектив запуска "Северного потока -2". Об этом в эфире телеканала ЦДФ сообщил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

Он пояснил, что прекращение сертификации газопровода не означает, что проект никогда не заработает. Однако, в условиях сложившейся ситуации, "при некоторых обстоятельствах окончательная остановка возможна". По словам Хабека, это решение не связано с введением санкций. По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц допускает такое развитие событий. На данный момент Берлин координирует действия с европейскими и американскими партнерами. Немецкое правительство считает, что нужно действовать разумно и не начинать "санкционную гонку".

Ранее мы сообщили, что Байден ввел санкции против "Nord Stream 2 AG".

Фото: Nord-Stream2.com