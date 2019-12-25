Германия приостановила сертификацию "Северного потока -2"

Шольц обратился в Минэкономразвития и потребовал отозвать Федерального сетевого агентства доклад с анализом энергобезопасности.

Правительство ФРГ приняло решение приостановить сертификацию "Северного потока -2". Об этом во вторник на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Такие меры приняты после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Шольц подчеркнул, что Германия должна заново оценить то, что касается "Северного потока -2". Он обратился в Минэкономразвития и потребовал отозвать Федерального сетевого агентства доклад с анализом энергобезопасности. По мнению немецкого канцлера, это необходимый административно-правовой шаг. Он напомнил, что без этой сертификации "Северный поток -2" не будет запущен.

Ранее мы сообщили, что в Европарламенте предложили исключить Россию из европейской экономики в рамках новых санкций.

Фото: nord-stream.com