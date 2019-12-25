В Европарламенте предложили исключить Россию из европейской экономики в рамках новых санкций

Европейская народная партия самым решительным образом осуждает "атаку" России против Украины.

Крупнейшая в Европарламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) настаивает на немедленном введении антироссийских санкций и исключении России из европейской экономики. Об этом говорится в распространенном заявлении политической группы.

В документе сказано, что ЕНП самым решительным образом осуждает "атаку" России против Украины. Признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) является грубым нарушением международного права. В ЕНП обратились к президенту РФ Владимиру Путину с требованием немедленно прекратить все агрессивные действия.

Реакция ЕС должна быть незамедлительной. Новый пакет санкций должен быть одобрен с целью бескомпромиссного прогрессивного исключения России из европейской экономики. Заявление политической группы ЕНП

Во вторник, 22 февраля, в Париже состоится экстренная неформальная встреча глав МИД ЕС. Они обсудят принятие первой части санкций против России.

Ранее мы сообщили, что Зеленский допустил разрыв дипломатических отношений с Россией.

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