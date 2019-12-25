Зеленский допустил разрыв дипломатических отношений с Россией

Украинский лидер назвал действия Москвы "юридической агрессией, которая дает твердый фундамент для эскалации со стороны России".

Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. Несколько часов назад он получил соответствующий запрос от министерства иностранных дел Украины.

Зеленский подчеркнул, что в случае полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины, он введет военное положение.

Я сразу после нашей пресс-конференции сейчас буду работать над этим вопросом и не только над этим вопросом, а над нашими действенными шагами относительно эскалации со стороны РФ. Владимир Зеленский, президент Украины

Украинский лидер назвал действия Москвы "юридической агрессией, которая дает твердый фундамент для эскалации со стороны России".

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных областей (ДНР и ЛНР) подписали пакет документов о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Таким образом, Россия признала независимость республик. Госдума и Совет Федерации намерены ратифицировать документ 22 февраля. Парламенты ДНР и ЛНР уже это сделали.

Ранее мы сообщили, что представитель народной милиции ДНР Басурин предложил России защитить их без ввода войск на территорию республики.

Фото: Telegram / Zelenskiy Official