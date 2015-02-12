"Раз уж вышел, надо поддерживать": Алексей Герман заявил, что готов снять Михаила Ефремова в своем фильме

Он хочет снять артиста в ленте, посвященной съемкам "Ивана Грозного".

Российский режиссер Алексей Герман-младший рассказал, что готов предложить актеру Михаилу Ефремову роль в своем новом проекте про создание ленты "Иван Грозный" советского автора Сергея Эйзенштейна, – передает "Петербургский дневник".

Напомним, что недавно Ефремов после 5-ти лет в колонии вышел из колонии в порядке УДО. Он отбывал срок за смертельный наезд на человека и вождение в нетрезвом виде.

Мы готовимся делать большой фильм. Уже подготовили первый вариант сценария, планируем делать второй и третий. Конечно, есть пул актеров, с которыми мне бы хотелось поработать, и Миша один из них. Я знаю его лично, понимаю, что он совершил преступление – отнял у человека жизнь. Я считаю недопустимым садиться за руль автомобиля в нетрезвом виде. Я все это понимаю, но Миша отсидел срок, искупил свой страх, боль и скорбь. Раз уж человек вышел из тюрьмы, то надо его поддерживать, протянуть руку помощи, все-таки все мы под Богом ходим. Да и от сумы, и от тюрьмы, как говорится, зарекаться не стоит. Алексей Герман-младший, российский режиссер

Впрочем, до сих пор Алексей Герман-младший официально никому из актеров не предлагал роли.

Ранее стало известно, что съемочный день Михаила Ефремова после его выхода на свободу будет стоить 2,5 млн рублей. На следующий месяц у актера уже запланированы съемки.

Фото: Кинопоиск / John Rainbird