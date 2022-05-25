Съемочный день Михаила Ефермова после его выхода на свободу будет стоить 2,5 млн рублей

На май у актера уже намечены съемки.

Продюсер Евгений Морозов рассказал в интервью "Комсомольской правде", что гонорар вышедшего на свободу актера Михаила Ефермова составит 2,5 млн рублей за один съемочный день.

Адвокат Ефремова, Юрий Падалко, ранее сообщал, что артист выйдет на свободу из колонии 9 апреля и сразу же отправится на лечение.

Первый съемочный день у Миши будет в мае. Гонорар Ефремову уже назначен – 2 млн 500 тысяч рублей за съемочный день. Это в разы больше, чем у самых высокооплачиваемых российских актеров – Дмитрия Нагиева и Сергея Бурунова. У них ставка – 1 млн 200 тысяч рублей в день. А у Миши, как видите, больше двух миллионов. Евгений Морозов, продюсер

Напомним, что в 2020 году актеру назначили наказание в виде лишения свободы на срок 7,5 лет за смертельный наезд на человека в состоянии алкогольного опьянения. В марте текущего года Алексеевский суд Белгородской области начал рассмотрение ходатайства актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении. После пяти лет в колонии Ефремова-таки освободили.

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Фото: Кинопоиск / Евгений Колпаков