Милонов выразил надежду на то, что Ефремов сможет вернуться к нормальной жизни

И что актера не перетянут к себе "сбежавшие из России" коллеги.

Российский актер Михаил Ефремов в рамках УДО вышел из исправительной колонии №4 в Белгородской области, – сообщил сегодня его адвокат Юрий Падалко.

Михаил Олегович уже освобожден в законном порядке и отбыл по месту своей регистрации в город Москву. Юрий Падалко, адвокат Михаила Ефремова

Артист был осужден за смертельное ДТП в 2020-м году. Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения, когда в центре Москвы выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Его водитель – 57-летний Сергей Захаров – позже скончался в больнице. Актер получил 7,5 лет в колонии, но в конце марта удовлетворил ходатайство его адвоката об УДО.

О том, тяжело ли будет встроиться Ефремову в нормальную жизнь после срока в колонии, порассуждал зампред Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с "Вечерним Петербургом".

При всей омерзительности поступка, который Михаил Ефремов совершил, он отбыл наказание. И мне кажется, что это время нахождения в заключении, возможно, остановило его от еще более страшного окончания своей жизни. Я думаю, что Ефремов глубоко раскаялся в том, что вследствие своего пьянства и разгульного образа жизни убил человека. У нас два раза не наказывают. Надеюсь, Ефремов сохранил свой талант, и сейчас у него есть возможность заново перезапуститься. Как он это сделает, что он осознал, подумал ли он, не озлобился ли – это мы увидим в ближайшее время. Виталий Милонов, зампред Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Депутат полагает, что дальнейшее поведение Ефремова на публике очень сильно скажется на восприятии его в обществе.

Русский народ очень милосердный и исторически сожалеющий о заключенных. Люди у нас не любят, когда торжествует несправедливость, но мы не злобные, это нас очень сильно отличает, кстати, от той же самой Украины. Да, мы могли очень эмоционально требовать, чтобы органы власти, государство, несмотря на заслуги Ефремова, наказало бы его за жуткое преступление, чтобы он не "отмазывался" или не смог избежать наказания. Но когда он стал сидеть в тюрьме, мы сразу сменили нашу риторику и уже с сожалением стали к нему относиться. Это, наверное, наша традиция такая. Я думаю, что человек, отбыв достаточно длительное наказание, для себя, возможно, многое пересмотрел. И может быть какие-то глупые поверхностные вещи для него теперь уже и не настолько важны, как что-то душевное. Наверное, человек в местах лишения свободы о многом задумывается, наверное, есть какие-то личные для него ценности, которые с ним останутся. А есть пыль, которая сегодня существует, а завтра – нет. Виталий Милонов, зампред Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Милонов искренне пожелал актеру быть в мире с собой и богом. По мысли чиновника, через перенесенное наказание артист может начать новую, "гораздно более правильную" жизнь. Виталий Милонов также выразил обеспокоенность тем, что "сбежавшие из России" коллеги Ефремова могут уговорить его присоединиться к ним. Ранее мы писали, что один съемочный день Ефремова после освобождения по УДО будет стоить 2,5 млн рублей.

Фото: Telegram-канал Виталия Милонова