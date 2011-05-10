Актер Михаил Ефремов вышел из колонии

Ему одобрили условно-досрочное освобождение.

Актер Михаил Ефремов вышел на свободу из колонии в Белгородской области. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на его адвоката.

61-летнему актеру одобрили условно-досрочное освобождение. В ближайшее время Ефремов будет лечиться, дальше вернется к своей карьере.

Напомним, в сентябре 2020 года Михаила Ефремова приговорили к тюрьме за аварию со смертельным исходом. Актеру назначили наказание в виде 7,5 лет заключения в тюрьме.

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Видео: Telegram / РИА Новости