Константин Хабенский сыграет попугая в новом спектакле

Спектакль "Жил. Был. Дом" покажут не только на сцене, но и в кинотеатрах. Но только один раз.

Российский актер театра и кино Константин Хабенский рассказал о предстоящей премьере – спектакль "Жил. Был. Дом" – это 11 историй, объединенных общим финалом, а главные герои в них: 18 человек, 2 крысы, 2 попугая, кот и пёс, которые живут в одном доме. Это совместный проект Константина Хабенского и писателя Александра Цыпкина. Премьера состоится в 120 городах в 300 кинотеатрах России, а также Белоруссии, Казахстана, Армении и Грузии. "Сказку для взрослых" зрители смогут увидеть на экранах 14 мая, а уже после, 15 и 16 мая, спектакль покажут на сцене МХТ имени А.П. Чехова. Художественный руководитель театра поделился идеей создания киноспектакля:

Мой друг Александр Цыпкин, мы с ним вместе стали придумывать какие-то истории то ли для кино, то ли для театра. Их собралось достаточно большое количество, мы их уложили в правильном порядке и запланировали премьеру в Московском художественном театре, а жанр определили как народная сказка для взрослых с названием "Жил. Был. Дом". Но так как на сцене театра очень серьезная кипит работа: премьера за премьерой, и каждую премьеру нужно планировать заранее, то нам места не осталось. Поэтому мы придумали, что соберем декорации и снимем-ка кино. Константин Хабенский, художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова

Съемки киноверсии проходили в одном из павильонов Мосфильма. Она будет немного отличаться от театральной постановки. В качестве музыкального сопровождения авторы выбрали песни Гавриила Лубнина. Сам Константин Хабенский сыграет попугая, умудренного опытом, который не просто видел Пушкина, а старше поэта на год.

Это история очень простая: у нас есть один дом в определенных обстоятельствах. И мы смотрим на жителей этого дома тоже с точки зрения определенных обстоятельств. Заглядываем в окна и смотрим, что там происходит. Там не только люди, но еще и животные, которые рядом с нами живут, и пока нет хозяев они ведут между собой разговоры о дружбе, о семье, об отечестве и так далее. Константин Хабенский, художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова

Ранее мы рассказывали о больших гастролях МХТ имени А.П. Чехова в Петербурге.

Видео: Piter. TV

Фото: медиацентр МХТ имени А.П.Чехова