Панк-комедия и спектакль по комиксам: МХТ им. Чехова с гастролями в Петербурге

Шесть премьер увидят петербуржцы, среди них режиссерский дебют худрука театра – чеховская "Чайка". А также уже полюбившийся в Петербурге спектакль "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена".

В Петербурге стартовали большие гастроли московского художественного театра имени А.П.Чехова. Труппа представит шесть премьерных спектаклей, которых петербургский зритель еще не видел. На сцене БДТ им. Г.А.Товстоногова покажут спектакль-размышление о тех проблемах, которые затрагивал Лермонтов в "Маскараде".

Мы изучали природу насилия: насколько человек культурный, насколько человек, прошедший прививку всей гуманистической культурой: и русской, и мировой защищен от животного в себе, от какого-то дикого, от убийства, от преступления. И для изучения этой темы нам показалось очень созвучной "Новелла о снах" Шницлера и, соответственно, фильм Кубрика, который мы каким-то образом в спектакле цитируем. Петр Шерешевский, режиссёр спектакля "Маскарад с закрытыми глазами"

В "Маскараде" соединяются театр и кино: актеров снимают камеры, которые транслируют на огромный экран их крупные планы. Чтобы словно под прицелом изучить сознание современного человека: его страсти, пороки и внутреннюю мораль.

Какие-то качества в Нине естественно переплетаются с моими личными: она волевая женщина, со стержнем, это не героиня Лермонтова из оригинала, которая более воздушная, "голубая героиня", которая зависит от Арбенина, который ее всячески подавляет. Здесь же она – сильная женщина. Мария Фомина, актриса МХТ имени А.П.Чехова, исполнительница роли Нины Арбениной в спектакле "Маскарад с закрытыми глазами"

Яркая и драйвовая премьера – комедия по Уильяму Шекспиру в стиле панк "Как вам это понравится?" В этом спектакле задействованы только молодые артисты: они поют, танцуют и активно взаимодействуют со зрителями.

В первом акте как раз, где я играю свиту, есть момент, когда выходит герцог, и мы должны найти, куда делись предатели. Интерактив всегда случается неожиданно для меня, потому что я не знаю, как сегодня отреагирует зритель. Кто-то начинает меня гладить, на кого-то приходится рычать – и это необычно! И в чем я каждый раз убеждаюсь, в том, что от зрителя очень зависит спектакль. Юлия Витрук, актриса МХТ имени А.П.Чехова

МХТ им. А.П.Чехова не боится экспериментов: авторы работают с необычными жанрами и используют новые форматы. Так петербуржцы увидят крестьянский триллер "Чрево" и спектакль по комиксу для подростков "Соня-9".

Молодые люди, сидя в зрительном зале, узнают себя, узнают свои проблемы, извините за слово, ржут, но именно ржут. Не подхихикивают, не смеются, а ржут на спектакле в полный голос узнавая то, что происходит у них в школе и за пределам школы. Константин Хабенский, художественный руководитель МХТ имени А.П.Чехова

В гастрольной афише – спектакль "Жизель ботаническая", его поставил главный режиссёр Александринского театра Никита Кобелев. Это история о "ботанических девушках", которые торговали собой в послевоенном Ленинграде и о маленькой девочке, которая попадает на воспитание к "ночным бабочкам". Как отметил Константин Хабенский, режиссер рассказал эту историю "очень тонко, изящно и с прекрасными актерскими работами". Также для студентов театральных вузов Петербурга МХТ им. А.П.Чехова организует мастер-класс с писателем Эдуардом Кочергиным.

Фото, видео: Piter. TV, фрагменты из спектакля "Соня-9" / режиссер Саша Золотовицкий и спектакля "Как вам это понравится?" / режиссер Юрий Муравицкий, медиацентр МХТ имени А.П.Чехова

Фото: Елена Бледных