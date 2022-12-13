Опубликована архивная запись, где Алиса Фрейндлих читает стихи

Фирма "Мелодия" опубликовала архивную запись 1984 года, где Алиса Фрейндлих читает стихи поэтов ХХ века. Об этом сообщила пресс-служба БДТ имени Г. А. Товстоногова.
На пластинке из серии "Выдающиеся мастера ленинградской сцены" в исполнении Алисы Бруновны были изданы стихотворения Роберта Рождественского, Осипа Мандельштама, Марины Цветаевой.
Каждое стихотворение Алиса Бруновна читает с неизменной проникновенностью.
От Исаакиевского собора до БДТ: любимые места в Петербурге актера Григория Чабана.
Фото: ВКонтакте/ БДТ имени Г. А. Товстоногова
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все