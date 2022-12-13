Опубликована архивная запись, где Алиса Фрейндлих читает стихи

Каждое стихотворение Алиса Бруновна читает с неизменной проникновенностью.

Фирма "Мелодия" опубликовала архивную запись 1984 года, где Алиса Фрейндлих читает стихи поэтов ХХ века. Об этом сообщила пресс-служба БДТ имени Г. А. Товстоногова.

На пластинке из серии "Выдающиеся мастера ленинградской сцены" в исполнении Алисы Бруновны были изданы стихотворения Роберта Рождественского, Осипа Мандельштама, Марины Цветаевой.

Каждое стихотворение Алиса Бруновна читает с неизменной проникновенностью.

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Фото: ВКонтакте/ БДТ имени Г. А. Товстоногова