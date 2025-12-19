Алиса Фрейндлих рассказала о блокадных годах и начале своего творческого пути

В течение двухчасового выступления зрители имели возможность услышать воспоминания актрисы, многие из которых звучали впервые.

Недавно в Петербурге прошла встреча с легендарной актрисой Алисой Фрейндлих, отмечающей юбилей творчества. Народная артистка СССР открыла серию авторских вечеров под названием "Мой путь", выступив в стенах Театра имени Ленсовета. Ведущими вечера стали известные деятели сцены — Лариса Луппиан и Михаил Боярский. Об этом пишет spb.aif.ru.

В течение двухчасового выступления зрители имели возможность услышать воспоминания актрисы, многие из которых звучали впервые. Особое внимание вызвали трогательные рассказы о тяжёлых временах блокады Ленинграда и первых шагах на творческом поприще.

Фрейндлих призналась, что искусство сопровождало её с раннего детства. Родителей девочки объединяла любовь к театру, оба они трудились в Театре рабочей молодежи (ТРАМ), создавая домашнюю обстановку, полную вдохновения и радости. Уже в раннем возрасте будущая звезда устраивала импровизированные домашние спектакли, прячась под фортепиано и выступая на импровизированной сцене.

В своих воспоминаниях актриса коснулась трагических моментов жизни, пережитых ею во времена Великой Отечественной войны. Девочка провела всю блокаду в родном Ленинграде, испытав на себе весь ужас голода и холода тех страшных лет. Она вспомнила, как дети обменивали ценные вещи на картофельные очистки и как бабушка готовила для них нечто вроде напитка-шипучки, растворяя пряности в кипящей воде, делая жизнь немного ярче.

Особенно остро тронуло сердца зрителей признание актрисы о том, как война повлияла на судьбы членов её семьи. Её бабушка немецкого происхождения была вынуждена покинуть страну, а близкие родственники столкнулись с жёсткими репрессиями и высылкой. Алиса рассказала, как семья осталась без поддержки любимой бабушки, которую насильственно депортировали в короткий срок.

В начале декабря Алиса Фрейндлих отметила 91-летие в Петербурге.

Фото: пресс-служба БДТ имени Товстоногова (Стас Левшин)