Актриса и народная артистка СССР Алиса Фрейндлих отмечает 91-летие в Петербурге

Градоначальник пожелал Алисе Фрейндлих крепкого здоровья, вдохновения и новых побед.

В Петербурге губернатор Александр Беглов поздравил народную артистку СССР, Почетного гражданина города и актрису БДТ имени Г. А. Товстоногова Алису Фрейндлих с днем рождения. Сегодня, 8 декабря, ей исполнился 91 год, рассказали в Смольном.

Великая актриса, Вы стали символом эпохи и высших достижений российского театра и кино. Вас любят за искренность, неподражаемость, человечность. Каждый созданный Вами образ дарит радость, силы и восхищение. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Градоначальник пожелал Алисе Фрейндлих крепкого здоровья, вдохновения и новых побед.

Артистка также играла в труппах Театра имени В. Ф. Комиссаржевской и Театра имени Ленсовета. Кроме того, она снялась в фильмах "Служебный роман", "Сталкер", "Опасный возраст", "Жестокий романс" и других.

Ранее на Piter.TV: выставка к 250-летию Карла Росси открылась в Петропавловской крепости.

Фото: пресс-служба БДТ имени Товстоногова (Стас Левшин)