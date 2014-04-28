  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Актриса и народная артистка СССР Алиса Фрейндлих отмечает 91-летие в Петербурге
Сегодня, 9:57
165
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Актриса и народная артистка СССР Алиса Фрейндлих отмечает 91-летие в Петербурге

0 0

Градоначальник пожелал Алисе Фрейндлих крепкого здоровья, вдохновения и новых побед.

В Петербурге губернатор Александр Беглов поздравил народную артистку СССР, Почетного гражданина города и актрису БДТ имени Г. А. Товстоногова Алису Фрейндлих с днем рождения. Сегодня, 8 декабря, ей исполнился 91 год, рассказали в Смольном. 

Великая актриса, Вы стали символом эпохи и высших достижений российского театра и кино. Вас любят за искренность, неподражаемость, человечность. Каждый созданный Вами образ дарит радость, силы и восхищение. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Градоначальник пожелал Алисе Фрейндлих крепкого здоровья, вдохновения и новых побед. 

Артистка также играла в труппах Театра имени В. Ф. Комиссаржевской и Театра имени Ленсовета. Кроме того, она снялась в фильмах "Служебный роман", "Сталкер", "Опасный возраст", "Жестокий романс" и других. 

Ранее на Piter.TV: выставка к 250-летию Карла Росси открылась в Петропавловской крепости. 

Фото: пресс-служба БДТ имени Товстоногова (Стас Левшин) 

Теги: алиса фрейндлих, день рождения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии