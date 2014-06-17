Выставка к 250-летию Карла Росси открылась в Петропавловской крепости

В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка, посвященная 250-летию великого архитектора Карла Росси. Экспозиция, размещенная в Инженерном доме Петропавловской крепости, собрала редкие исторические документы и материалы, раскрывающие этапы создания его знаменитых проектов. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Александр Беглов.
Карл Росси – непревзойдённый мастер русского ампира, создатель уникальных архитектурных ансамблей Санкт-Петербурга, определивших парадный облик нашего города. На экспозиции представлены исторические материалы, связанные с созданием крупнейших градостроительных проектов Карла Росси.
Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга
Посетители смогут увидеть уникальные свидетельства, связанные с созданием таких шедевров русского ампира, как здания Главного штаба, Михайловского дворца (ныне Русский музей), ансамблей Сената и Синода, а также ансамбля площади Островского и знаменитой улицы Зодчего Росси. Выставка, организованная при поддержке городских властей, будет работать до 1 марта следующего года.
Фото: Telegram / Александр Беглов
