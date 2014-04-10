В Петербурге пытались продать фальшивые билеты на вечер с Алисой Фрейндлих

Театр имени Ленсовета предупредил, что продажа билетов на мероприятие ещё не начиналась.

Петербургский театральный блогер Георгий Цицишвили столкнулся с попыткой мошеннической продажи билетов на творческий вечер с участием народной артистки Алисы Фрейндлих. Как он сообщил в своём Telegram-канале, ему предложили приобрести два билета в шестой ряд, хотя в театре имени Ленсовета всего четыре ряда.

По словам Цицишвили, он уже совершил покупку, но вовремя заметил несоответствие и обратился за разъяснениями в театр. В пресс-службе театра имени Ленсовета подтвердили, что продажа билетов на мероприятие с Фрейндлих ещё не открывалась, и призвали зрителей быть бдительными.

Это — от знакомых наводка, человек причём из культурной среды. Не буду его сливать, только чтобы не угробить карьеру. Хотя, может, и надо было бы. Будьте осторожны. Георгий Цицишвили, театральный блогер

Инцидент произошёл на фоне повышенного спроса на мероприятия с участием легендарной актрисы. Ранее театр имени Ленсовета уже сталкивался с подобными случаями продажи поддельных билетов на популярные спектакли. Администрация театра рекомендует приобретать билеты исключительно через официальные кассы и проверенные онлайн-платформы.

Фото: Piter.TV