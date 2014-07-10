В Ленобласти объяснили, почему врач прервал приём пациентов ради молитвы

Администрация медучреждения подтвердила инцидент, но подчеркнула, что здоровье пациентов от этого не пострадало.

В Гатчинской межрайонной больнице сотрудник покинул рабочее место без согласования для совершения намаза во время смены в приемном отделении. Как сообщили 78.ru в пресс-службе медучреждения, с работником провели разъяснительную беседу о необходимости соблюдения внутренних регламентов.

Известно, что всё произошло 22 ноября, когда в приемное отделение поступило 25–27 пациентов с различными диагнозами, включая случай серьезного кровотечения, требовавший максимальной концентрации медицинского персонала. По данным администрации, рентгенолаборант оставил рабочее место без согласования смены для совершения религиозного обряда.

В нашей больнице работают более тысячи специалистов разных национальностей, вероисповеданий и возрастов. Все они — высококвалифицированные профессионалы, объединённые одной целью: помогать людям. Администрация Гатчинской больницы

В медучреждении подтвердили, что здоровье пациентов не пострадало, и все необходимые медицинские услуги были оказаны в полном объеме. В настоящее время внутренние регламенты больницы не предусматривают специальных перерывов для религиозных обрядов во время дежурств в приемном отделении. Кроме того, в медучреждении напомнили, что врач выбирается пациенту по профессионализму, а не по полу, вере или национальности.

