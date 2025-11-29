Смертность от инфарктов и инсультов в Петербурге снизилась

В Международный день осведомленности о пороках сердца Комитет по здравоохранению Петербурга подвел итоги работы за 2025 год. Главным достижением стало существенное снижение больничной летальности от инфарктов и инсультов — показатели оказались лучше плановых.

По данным Комздрава, летальность пациентов с инфарктом миокарда в стационарах снизилась до 13,6%, а с инсультом — до 14,7%. Это значительно лучше целевых показателей, которые составляли 16% и 18,5% соответственно. "Эти цифры — итог всех усилий, которые предпринимают город и медики", — заявил председатель Комитета по здравоохранению Андрей Сарана в пресс-центре ТАСС.

Высокотехнологичную помощь по профилю "сердечно-сосудистая хирургия" в 2025 году получили 34 002 петербуржца. Кроме того, городские больницы продолжают внедрять уникальные методики.

Ключевые цифры и планы:

Имплантация центрифугальной системы вспомогательного кровообращения — выполнено 10 операций по новой методике.

Хирургическое лечение тромбоэмболии легочной артерии — проведено 96 операций. В 2026 году планируется увеличить их число до 108.

Доступные инъекции для снижения холестерина — Петербург стал первым регионом, где пациенты с высоким риском могут получать современные препараты бесплатно по ОМС.

Особо в Комздраве отметили, что люди, перенесшие инфаркт или инсульт, теперь уже через несколько дней после выписки могут получить жизненно важные лекарства за счет средств обязательного медицинского страхования. Это позволяет закрепить результаты лечения и снизить риск повторных сосудистых катастроф.

Фото: Piter.TV