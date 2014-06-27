Новую станцию переливания крови построят во Фрунзенском районе

Выбор генерального подрядчика для строительства нового комплекса запланирован до 5 ноября, а открытие объекта намечено на май 2028 года.

Строительство современной городской станции переливания крови начнется в Петербурге. Объект будет расположен в Фрунзенском районе неподалеку от станции метро "Дунайская". Решение об этом было озвучено начальником отдела пропаганды безвозмездного донорства Станиславом Давыдовым на заседании круглого стола, посвящённого перспективам развития донорства крови и костного мозга в городе, которое прошло в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Мероприятие проводилось при поддержке Гуманитарного добровольческого корпуса, пишет "Петербургский дневник".

Выбор генерального подрядчика для строительства нового комплекса запланирован до 5 ноября, а открытие объекта намечено на май 2028 года. Будущая станция расположена в удобной зоне формирования медицинского кластера, окруженной важными медицинскими учреждениями, такими как родильный дом №16, городская клиническая больница №5 имени Филатова и проектируемый медицинский колледж. Удобство перемещения обеспечивается наличием трамвая, метрополитена и транспортных развязок.

Давыдов подчеркнул, что новый комплекс будет представлять собой современное, просторное и хорошо освещённое здание, предназначенное не только для доноров, но и для медиков, которым необходимы компоненты крови для лечения пациентов городских клиник. Новая станция должна стать привлекательным центром для большого числа жителей Санкт-Петербурга.

Несмотря на отсутствие дефицита донорской крови в городе, специалисты отмечают необходимость постоянного пополнения рядов активных доноров. Активный донор — это преимущественно человек младше 35 лет, следовательно, критически важно привлекать молодых участников. Для этого в Петербурге регулярно проводится работа с молодежью посредством образовательных и волонтёрских инициатив.

Одним из важных шагов стала интеграция всех региональных регистров доноров костного мозга в единую систему федерального масштаба в 2022 году. Благодаря этому улучшению повысился шанс быстро находить совместимых доноров для больных, нуждающихся в пересадке клеток костного мозга.

Фото: сайт Городской станции переливания крови