От Исаакиевского собора до БДТ: любимые места в Петербурге актера Григория Чабана

13 марта на ТНТ вернутся 2000-е. Канал начнет показ сериала «Кафе “Куба”» – комедии о постоянных обитателях колоритной придорожной забегаловки. Время действия –давно ушедший 2003-й год. У Григория Чабана в проекте главная мужская роль – устрашающего, но интеллигентного бандита. Накануне премьеры талантливый актер и коренной петербуржец рассказал нам о тех местах в родном городе, которые нравятся ему больше всего.

Я люблю Исаакиевский собор. Да, прямо как турист, но ведь не просто так эта громада притягивает. Грандиозная колоннада, гигантский купол, мрамор, золото. Несмотря на то, как много людей собирается внутри, чаще всего в Исаакии царит умиротворенная атмосфера. Будто бы это удивительное творение рук человеческих заставляет всех чуть преклонить голову и уважать себя. Кстати, я где-то читал, что Исаакий - четвертый по размеру собор в мире, но для меня он на первом месте.

Чтобы Петербург открылся до конца, по нему, конечно, нужно ходить пешком. Над нашим переменчивым климатом иронизируют и местные, и туристы, но, если вам повезло с погодой, предложу свой маршрут.

Прогуляйтесь по Литейному проспекту от Невского в сторону набережной Кутузова. Сама улица заполнена машина и людьми, но что она скрывает! Если перейти Невский на левую сторону Литейного и зайти в арку, можно попасть в один из старейших букинистических магазинов города (Литейный, 61). Здесь можно пропасть на пару часов, рассматривая старые книги, многие из них продают за совершенно символические деньги. Более современная литература дальше по улице - в знаменитых "Подписных изданиях".

Сразу за "Подписными" можно заметить указатель "Музей Анны Ахматовой", и тут снова ныряем в арку. В так называемом "Фонтанном доме" - флигеле Шереметевского дворца поэт, а не поэтесса прожила почти 30 лет. В ее квартире сделали очень атмосферный, но современный музей со множеством личных вещей. Выглядит как классическая интеллигентная коммуналка из прошлого. Тут есть и книги Ахматовой, и чемодан-сундук, на котором когда-то приходилось спать Льву Гумилеву, и знаменитый рисунок-портрет авторства Модильяни. Мне кажется, что сюда совершенно точно стоит заглянуть.

Если продолжать путь по Литейному, то лучше перейти дорогу и еще через пару сотен метров снова свернуть, на этот раз в поэтичный дворик с фонтаном, который именуют на французский манер "Сен-Жермен" (Литейный, 46). Он действительно скорее выглядит скорее по-парижски, чем по-петербургски, но место красивое, хоть и немного запущенное. В "Сен-Жермене" просто приятно посидеть, например с книгой и кофе на вынос.

От Ахматовой к Бродскому: дальше по проспекту виднеется Дом Мурузи (Литейный, 24). Мне всегда нравилось это удивительное здание в мавританском стиле. Недавно его отремонтировали, поэтому Дом Мурузи еще больше выделяется на фоне остальных. Здесь с рождения и до самого отъезда в своих полутора комнатах жила Иосиф Бродский, а теперь работает маленький музей. А еще до него здесь же жили Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский, но у них своего музея тут пока нет.

Посмотрев все самое интересное на Литейном, можно свернуть и просто дойти до Таврического сада, где по-настоящему расслабиться. Ну, а вечером, если останутся силы, приглашаю всех в театр. БДТ – одна из главных сцен Петербурга. Когда-то тут работал легендарный Товстоногов, но и сейчас служат великие Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Светлана Крючкова, а также… ваш покорный слуга. В начале сезона 2022/23 в театре состоялась премьера спектакля "Материнское сердце", в котором мне повезло работать с Ниной Усатовой. Очень рекомендую.

Фото: ТНТ