Константин Хабенский: "Нам хотелось сделать сегодняшнюю «Чайку» про сегодняшних людей"

Художественный руководитель МХТ имени А.П.Чехова рассказал о своем режиссерском дебюте.

Большие гастроли МХТ им. А.П.Чехова: петербуржцы увидят шесть премьер, среди них – "Чайка" – режиссерский дебют художественного руководителя театра. На пресс-конференции, посвященной гастролям, Константин Хабенский рассказал, почему он выбрал именно эту пьесу Чехова.

Потому что мы легких путей не ищем. Это было еще со времен Ленинграда, когда я с большим удовольствием работал на сцене театра Ленсовета, и мы всегда выбирали не самые простые названия. Мне показалось, что та "Чайка", которая шла на сцене художественного театра, она была, скажем так, привнесенной и не совсем мхатовской "Чайкой". Она скорее несла традиции европейского театра. Мне показалось, что нам нужно сделать сегодняшнюю "Чайку" про сегодняшних людей. И на мой взгляд она зазвучала. Константин Хабенский, художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова

По словам Константина Хабенского, это спектакль о женщинах, они – главные герои, их любовь и самоотверженность. Как подчёркивает режиссер, "все зависит от того, какая женщина находится рядом".

Спектакль сделан с огромной благодарностью ко всем женщинам, которых я встречал в своей жизни, которые были рядом, которые мне что-то подсказывали, отговаривали. Главные героини здесь женщины. Мужчины, какими бы хорошими актерами на сцене они ни были, они все равно ведомые. Константин Хабенский, художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова

Показ мхатовской "Чайки" пройдет на сцене Александринского театра 4 и 5 апреля. Роли исполняют Кристина Бабушкина, Игорь Верник, Софья Шидловская, Андрей Максимов и другие. Также в спектакле звучат композици Леонида Федорова, лидера группы "АукцЫон". Как отмечает режиссер, "эти песни и музыка сошлись с пьесой, как будто были написаны именно для "Чайки"".

Видео, фото: Piter.TV