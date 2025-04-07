Хабенский обнаружил в семейном архиве рисунки дедушки с видами Ленинграда 1937 года

Народный артист России, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский сделал неожиданное открытие в семейных архивах. Он обнаружил рисунки своего деда-архитектора с видами довоенного Ленинграда, датированные 1937 годом. О находке актёр рассказал на пресс-конференции в Петербурге.

Я нашёл рисунки моего деда — он архитектор, он после войны очень много всего отстроил, в Севастополе в том числе, домов, всего прочего — рисунки Ленинграда, датированные 1937 годом. Я сегодня их рассматривал. Это карандаш, графит. На них Медный всадник, это здания Ленинграда, Петербурга глазами ленинградца. Константин Хабенский, российский актер, художественный руководитель МХТ им. Чехова

По словам артиста, находка стала для него настоящим личным открытием. При этом он пока не решил, что будет делать с реликвией: возможно, рисунки представят публике, но окончательного решения ещё нет.

Напомним, что основной блок гастролей МХТ им. А.П.Чехова в Петербурге стартовал 10 апреля. В этом году спектакли проходят на трёх площадках и четырёх сценах: БКЗ, БДТ, Основной и Новой сценах Александринского театра.

