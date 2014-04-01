Илья Дель покидает Театр Ленсовета после долгой службы

Известный актер Илья Дель больше не является частью Театра Ленсовета.

31 марта 2026 года стало известно, что актер Илья Дель завершил свою службу в Театре имени Ленсовета. По словам художественного руководителя театра Ларисы Луппиан, в последние месяцы роли, которые ранее исполнял Дель, были перераспределены между другими актерами. Она уточнила, что после продолжительной болезни артиста, театр был вынужден вводить новых исполнителей, что заставило весь коллектив работать в условиях повышенной готовности. Однако Луппиан отметила, что в случае необходимости театр готов пригласить Деля для участия в спектаклях.

Сам актер также подтвердил, что продолжит свою работу в театре, принимая участие в постановке "Три сестры" Юрия Бутусова на сцене Театра Ленсовета. В дальнейшем он будет сотрудничать с Театром имени Комиссаржевской. С 12 апреля Илья Дель появится на сцене в роли Аметисова в спектакле "Зойкина квартира".

Илья Дель служил в Театре Ленсовета с 2013 года, за исключением 2018 года, когда он выступал в Александринском театре. Напомним, в сентябре 2025 года актер получил травму позвоночника, упав с высоты во время исполнения трюка. По его словам, это случилось, когда кирпич неожиданно выпал из стены, и он не смог избежать падения. Актер также подчеркнул, что в тот вечер не употреблял алкоголь.