Международный транспортно-логистический форум 2026 откроется 1 апреля в Петербурге

В Петербурге с 1 по 3 апреля 2026 года пройдет Международный транспортно-логистический форум. Мероприятие состоится в КВЦ "Экспофорум" и станет главной площадкой для обсуждения ключевых тенденций отрасли. Как подчеркнули в городском Комитете по транспорту, форум призван способствовать повышению глобальной конкурентоспособности российских транспортных коридоров в соответствии с поручениями президента РФ.

В рамках деловой программы участники обсудят широкий круг вопросов, включая развитие инфраструктуры международных транспортных коридоров, деятельность мировой транспортной промышленности, внедрение инновационных технологий и цифровизацию, нормативно-правовое регулирование отрасли, перспективы грузовой и пассажирской логистики.

Ожидается, что площадку посетят представители федеральных органов власти, международных организаций, ведущие российские и зарубежные транспортные компании, а также эксперты и представители СМИ.

Фото: сайт Международного транспортно-логистического форума