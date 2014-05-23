Петербурженка получила четыре года колонии за убийство сожителя в Павловске

Суд вынес приговор Елене Чикиревой, которая в сентябре 2025 года нанесла смертельный удар ножом своему партнеру.

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Елену Чикиреву к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Женщину признали виновной в убийстве по первой части 105-й статьи Уголовного кодекса РФ.

Трагедия произошла в сентябре 2025 года в квартире в Павловске. Чикирева, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанесла своему сожителю по имени В. один удар ножом в туловище. От полученного ранения мужчина скончался. Поводом для нападения послужил удар кулаком, который погибший нанес самой женщине в лицо.

Подсудимая полностью признала вину, раскаялась в содеянном и активно помогала следствию. Суд учел смягчающие обстоятельства: хронические заболевания Чикиревой, ее вызов скорой помощи для пострадавшего, а также попытки самостоятельно остановить у него кровотечение.

Фото: Piter.TV